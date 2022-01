Comment réparer les pots cassés?

Je me suis mise dans le pétrin et je ne sais plus comment m’en sortir. Pour la première fois depuis 2019, ma mère nous recevait toute la famille pour le souper de Noël. C’était l’occasion pour moi de renouer avec ma sœur, mon frère et leurs familles, que je n’avais pratiquement pas vus depuis le début de la pandémie.

Il faut dire que je suis un peu « l’outsider » de cette famille. Pas en couple et sans enfants, je détonne. De plus, je fais un travail pas évident pour du monde qui gagne sa vie dans le milieu de l’éducation, puisque je suis menuisière sur des chantiers de construction.

J’ai toujours eu une relation difficile avec ma famille, et ça s’est confirmé à Noël, puisque je me suis de nouveau engueulée avec mon frère et sa femme et qu’ils sont partis en plein milieu de la soirée. Ma mère m’en veut d’avoir gâché sa soirée et, moi, je ne sais plus quoi faire pour me faire pardonner le mal que trop d’alcool m’a fait commettre.

T. B.

La seule façon de se faire pardonner ses bêtises, c’est d’avoir l’humilité de s’excuser. Rappelez-vous en passant que si l’alcool vous rend agressive, vous pourriez cesser de boire, ou à tout le moins diminuer votre consommation.