Démystifier l’univers numérique

L’univers numérique est omniprésent. En ligne, une nouvelle émission de Télé-Québec, animée par Mehdi Bousaidan, a pour objectif de nous apprendre à composer avec les nombreux aspects liés à ce vaste monde.

L’animateur-humoriste aborde, le mercredi à 19 h 30, avec des conseils pratiques, les notions essentielles et, à travers différents segments, les bonnes pratiques à adopter en ligne.

« C’est une émission qui veut informer et outiller les citoyens numériques québécois, parce que le numérique fait partie de toutes les sphères de nos vies. Ça touche le quotidien des gens et il faut apprendre à composer avec ça », a indiqué la spécialiste des médias numériques Nellie Brière, qui a participé à l’élaboration de cette nouvelle émission.

Photo courtoisie

Dans le premier épisode de la saison, on a démystifié tout ce qui touche le ciblage publicitaire et qui donne l’impression que quelqu’un, quelque part, nous espionne. On a aussi expliqué à quoi servaient les témoins de navigation (cookies) et donné des trucs pour faire taire les débordements de notifications. On s’est aussi demandé si c’était éthique d’aller fouiller dans le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe.

Nellie Brière a été approchée, à l’automne 2020, par différentes boîtes de production pour ce projet initié par Télé-Québec.

« On m’a contactée pour me demander ce que je ferais, si j’avais une émission à proposer sur le numérique. J’ai embarqué parce que c’est de l’éducation populaire. C’est ce que je fais dans ma carrière et c’est l’objectif que je poursuis. Les gens ne savent pas où se tourner pour aller chercher de l’information. Il n’y a pas grand-chose. L’idée est de proposer des outils qui permettent d’agir sur le numérique », a-t-elle expliqué.

Tournée en pandémie, la série compte 12 épisodes. Une autre saison pourrait suivre si le succès est au rendez-vous.

« Il y a beaucoup de sujets et d’enjeux. On en aurait pour beaucoup de saisons », a-t-elle fait savoir, lors d’un entretien téléphonique.

Humour et légèreté

À l’animation, Mehdi Bousaidan apporte une touche d’humour et de légèreté qui fait contrepoids aux informations de nature plus sérieuse.

« Mehdi se met dans la peau des gens qui sont aux prises avec des problèmes et moi, j’apporte, de façon pragmatique, le côté pédagogue et vulgarisateur. C’était important afin que les gens puissent se reconnaître et qu’ils soient divertis. On ne voulait pas que ce soit trop geek et que les gens s’endorment en regardant l’émission », a-t-elle expliqué.

Des personnalités publiques sont présentes, chaque semaine, dans le segment « Pas de panique ». La drag queen Rita Baga, qui se sent envahie par les notifications qui apparaissent continuellement sur son téléphone, veut régler ce problème. Nellie Brière lui donne une solution.

Parce que l’émission est bâtie et tournée en Zoom, selon les règles en vigueur, Nellie Brière n’a pas eu l’occasion de côtoyer l’humoriste en personne.

« Et ça, c’est dommage. On ne s’est pas beaucoup vus. Espérons qu’on pourra le faire lors d’une deuxième saison », a-t-elle conclu.

En ligne est diffusée les mercredis à 19 h 30 et en rediffusion sur les ondes de Télé-Québec et sur sa plateforme.