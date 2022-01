Des records appelés à tomber

Cette semaine, quelques records individuels pourraient être établis. Voilà un constat qui deviendra de plus en plus fréquent avec l’ajout d’un match à la saison régulière.

En passant de 16 à 17 matchs, la NFL a ouvert la porte à une pluie de records qui vont tomber plus tôt que tard. Et en tenant pour acquis que ce 17e match n’est qu’un pas vers une éventuelle saison de 18 matchs, la ligue se dirige tout droit vers une avalanche de records dans les années à venir.

Aujourd’hui, le secondeur étoile des Steelers TJ Watt n’est qu’à un sac du quart de la marque en une saison de 22,5, détenue par Michael Strahan depuis 2001.

Le receveur des Rams Cooper Kupp a besoin de 136 verges pour que le compteur atteigne 1965 verges cette saison. Il s’approprierait ainsi la marque de Calvin Johnson, en 2012. Il a par ailleurs besoin de 12 réceptions pour arracher aussi le record de réceptions (149), fraîchement inscrit par Michael Thomas en 2019.

Si Tom Brady complète 16 passes face aux Panthers, il battra le record de 471 passes complétées de Drew Brees, en 2016.

Si l’ailier rapproché des Falcons Kyle Pitts est en uniforme malgré une blessure à la jambe, il n’aura besoin que de 59 verges pour battre un record vieux de 60 ans. À ce jour, Mike Ditka est toujours l’ailier rapproché recrue qui a récolté le plus de verges en une saison (1076).

Contexte favorable

Tous les joueurs cités méritent les accolades, mais il importe néanmoins de voir ces marques personnelles dans le contexte actuel. Le calendrier allongé amène une saveur moins grandiose à ces exploits, surtout dans une ère où l’offensive a le champ beaucoup plus libre.

Dans un cas comme Ditka, comment comparer sa saison incroyable de 1961 à celle de Pitts, sachant qu’à l’époque, la saison ne comptait que 14 matchs ?

Pour ce qui est de Watt et du record potentiel de sacs du quart, certains noteront à sa décharge qu’il aura disputé 15 matchs cette saison, après avoir été tenu sur la touche à deux reprises. Strahan avait pris part à 16 rencontres lors de sa campagne de rêve, il y a 20 ans.

Kupp impressionne

Parmi les exploits de la saison en cours, il faut s’arrêter sur la performance incroyable de Cooper Kupp. Le receveur des Rams est l’un des seuls dans l’histoire qui se rapproche de la « triple couronne » à sa position, soit le premier rang pour les verges gagnées, le nombre de réceptions et les touchés.

Tout le monde n’en a que pour le record de verges, mais c’est sa domination dans les trois catégories qu’il faudrait retenir. Après tout, dans l’histoire, seuls Jerry Rice (1990), Sterling Sharpe (1992) et Steve Smith (2005) ont réussi l’exploit.

Oui, Kupp évolue dans une époque favorable offensivement, mais il demeure loin devant la compétition avec 21 réceptions et 320 verges de plus que ses plus proches concurrents dans les deux catégories. Le plus beau dans toute l’histoire, c’est que Kupp est le premier à reconnaître que les records de cette saison n’auront pas la même saveur.

« Nous jouons maintenant 17 matchs et les records qui ont été établis dans des saisons de 16 matchs ont un poids différent. Il faut presque séparer les deux », a-t-il dit plus tôt cette semaine.

Visiblement, la sagesse de monsieur Kupp n’a d’égale que son excellence sur le terrain !

5 points à surveiller

1- Entraîneurs en danger

Dès la fin de la journée, ou demain, quelques entraîneurs pourraient se voir indiquer la sortie. Les premiers qui viennent en tête sont Matt Nagy (Bears), Mike Zimmer (Vikings) et Vic Fangio (Broncos). Il faudra aussi surveiller la situation chez les Giants (Joe Judge), les Texans (David Culley), les Panthers (Matt Rhule) et peut-être même les Seahawks (Pete Carroll).

2- Des matchs serrés

Au total avant les matchs d’hier, 46 matchs ont été décidés dans la dernière minute de jeu au temps réglementaire ou en prolongation. Le record de 49 matchs décidés dans un tel contexte, qui tient depuis 2013, pourrait potentiellement tomber. Rappelons-le cependant, l’extension du calendrier régulier fait en sorte que 16 matchs de plus sont présentés cette saison.

3- Watt à la chasse

Comme mentionné dans l’autre texte, TJ Watt n’est plus qu’à un sac du quart du record de Michael Strahan en une saison, à 22,5. Watt a jusqu’ici réussi 21,5 sacs en 14 matchs, soit une moyenne de 1,54 par match. Dans l’histoire, seul Reggie White a fait mieux. En 1987, il avait connu une saison monstrueuse de 21 sacs en seulement 12 rencontres (1,75 par match).

4- Ekeler en mission

Dans le dernier match au programme entre Chargers et Raiders, une performance individuelle mérite attention. Le porteur des Chargers, Austin Ekeler, avait été ignoré au repêchage en 2017. Depuis, il s’est établi comme partant, et cette saison, il revendique 18 touchés. Parmi tous les porteurs non repêchés dans l’histoire, il s’agit du troisième plus haut total de touchés en une saison, à égalité avec LeGarrette Blount (2016) et Arian Foster (2010). Il tentera de les dépasser. Le grand meneur est Priest Holmes (27, en 2003).

5- Les receveurs recrues

Jaylen Waddle, des Dolphins, revendique 99 attrapés et n’est plus qu’à trois de battre la marque établie par Anquan Boldin en 2003, pour le plus grand nombre de réceptions pour un joueur recrue. La cuvée de receveurs de 2021 est d’ailleurs exceptionnelle. Quatre joueurs (Waddle, Amon-Ra St.Brown, Ja’Marr Chase et Najee Harris) comptent au moins 70 réceptions. La marque avait été établie en 2014 avec trois joueurs comptant au moins 70 attrapés.

