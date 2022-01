Le Big business finance le «caucus de la sédition»

On croyait que les grandes entreprises avaient pris leurs distances de Trump et les républicains. Après l'invasion meurtrière du Capitole en janvier 2021, elles avaient annoncé avec tambours et trompettes avoir suspendu leurs dons aux 147 législateurs républicains qui ont voté contre la certification du président Biden.

Depuis, plusieurs d’entre elles ont discrètement recommencé à financer les élus républicains favorables à l’insurrection, selon une analyse du groupe indépendant de surveillance Accountable. Le rapport indique que des entreprises et des groupes d'entreprises ont donné 8,1 millions de dollars au «Sedition Caucus», l’expression que le groupe de surveillance utilise pour qualifier les républicains pro-Trump.

Tout en affirmant le contraire, des sociétés telles qu'ExxonMobil, General Motors, Lockheed Martin, FedEx, Boeing, Pfizer, Raytheon et d'autres ont fait don de millions de dollars aux élus républicains qui soutiennent que l’élection de 2020 a été volée.

Kyle Herrig, le président d'Accountable.US, a déclaré que ceux qui continuent de récompenser les élus qui ont attisé l'insurrection « contribuent à normaliser la sédition, légitimer les extrémistes et marginaliser la démocratie» ajoutant que les entreprises qui leur font des chèques montrent « qu'elles se soucient plus de cultiver leur influence politique que de maintenir une démocratie saine pour leurs clients, employés et actionnaires.»

Comme il est illégal pour les entreprises américaines de faire des dons directement aux candidats et aux élus fédéraux, elles créent des fonds connus sous le nom de comités d'action politique (PAC) pour réunir des dons de citoyens, de lobbyistes et de groupes d’intérêts.

Les méga-entreprises membres du «Fortune 500» ne veulent pas perdre leur influence auprès du GOP, le parti du « Big Business » alors qu’il est largement favorisé pour reprendre le contrôle du Congrès aux élections de mi-mandat de l’automne prochain. Des membres du «Sédition Caucus» ont d’ailleurs menacé de représailles les entreprises qui leur ont coupé les vivres.

Un autre groupe de surveillance à but non lucratif Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), révèle que le leader républicain de la Chambre des Kevin McCarthy, a reçu plus de dons que tous les autres élus pro-insurgés, 688 000 $ de 105 donateurs corporatifs et industriels. Il s'est publiquement opposé à l'enquête en du Congrès sur le 6 janvier.

Il faut cependant souligner que certaines des plus grandes entreprises américaines sont restées fidèles à leurs engagements. Selon la Federal Election Commission, Amazon, Google, Microsoft et Verizon ont tenu leurs promesses de suspendre leurs contributions aux élus républicains séditieux.

Toyota, qui avait qualifié l'attaque du 6 janvier d'«horrible», avait recommencé à verser des dons à membres du « caucus de la sédition» dans le mois qui a suivi l'insurrection. L’entreprise a changé d’idée après que ses dons à 37 d’entre eux aient suscité de vives critiques de la part d’actionnaires et du public. L'annonce de Toyota est intervenue peu de temps après que le Lincoln Project, le groupe de républicains opposés à Trump, a lancé une campagne publicitaire critiquant Toyota pour son soutien financier aux «trumpéteux». Et que, sur les médias sociaux, on encourageait à boycotter l’entreprise.

Au total depuis l'insurrection du Capitole, 717 entreprises et groupes industriels ont fait don de plus de 18 millions de dollars au Comité sénatorial républicain, au Comité républicain du Congrès et individuellement à des élus républicains pro-insurgés.

À l’opposition du Big Business à Biden, il faut ajouter l’inflation qui gruge les gains salariaux et diminue l’importance du boom de l'emploi. Et il y a la pandémie en pleine expansion avec une nouvelle variante plus contagieuse qui se propage. Le nombre de morts qui augmente à cause de l'opposition au vaccin des idiots et des ignorants. C’est sans compter le blocage par des membres du caucus démocrate du programme de réforme social de Biden.

Ça s’annonce très mal pour le président et les démocrates à moins d’un coup de théâtre et d’un retournement dramatique de la situation.