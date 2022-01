Machu Picchu: les visiteurs bien moins nombreux en 2021

Moins de 450 000 personnes ont visité en 2021 la citadelle inca du Machu Picchu, haut lieu du tourisme au Pérou, soit moins d'un tiers de la fréquentation enregistrée en 2019, avant la pandémie de coronavirus.

Le Machu Picchu, fermé entre fin janvier et début mars, «a accueilli 447 800 visiteurs au cours de l'année 2021», avec un pic de 67 583 visiteurs en octobre, a annoncé le ministère de la Culture dans un communiqué.

Une fréquentation qui représente seulement 29,7% de celle de 2019, quand plus de 1,5 million de touristes (1 505 428) avaient visité le site, selon des chiffres officiels.

En 2020, la citadelle inca - fermée au public pendant près de huit mois en raison de la pandémie - n'avait accueilli que 274 594 personnes.

Actuellement, quelque 3 044 personnes peuvent accéder quotidiennement au site, une jauge qui pourrait permettre d'accueillir 1,1 million de visiteurs dans l'année, selon le ministère.

Inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, la cité de Machu Picchu, perchée sur un éperon rocheux à 2 400 mètres d'altitude, se trouve à une centaine de kilomètres de Cuzco, ancienne capitale de l'empire inca dans le sud-est du Pérou actuel.

Le Pérou a enregistré plus de deux millions de cas de COVID-19 et plus de 203 000 morts depuis le début de la pandémie en 2020.