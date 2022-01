Marc Bergevin se trouve du boulot

L’ancien directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin a été embauché à titre de consultant au DG des Kings de Los Angeles Rob Blake.

La formation de la Californie en a fait l’annonce dans un communiqué publié dimanche.

«Marc amènera énormément de connaissances et d’expériences à notre personnel des opérations hockey et il représente un ajout précieux à notre groupe», a déclaré Blake dans la missive de son organisation.

Bergevin a été le directeur général du CH de 2012 à 2021. Il avait été congédié par le propriétaire Geoff Molson en novembre dernier, alors que le Tricolore montrait une piètre fiche de 6-15-2 et occupait le 29e rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Sous sa gouverne, le Canadien a maintenu un dossier de 344-265-81 en saison régulière. À trois occasions, l’équipe a terminé au premier rang de sa section.

«J’ai apprécié le temps que j’ai passé loin [de la LNH], mais je suis excité de me joindre aux Kings de Los Angeles et de pouvoir maintenant les aider à atteindre leurs objectifs, a indiqué Bergevin, dans le communiqué de sa nouvelle formation. J’ai énormément de respect pour Luc [Robitaille, le président des Kings], Rob et l’équipe qu’ils ont mis en place. C’est un honneur de pouvoir me joindre à un groupe si prestigieux.»

Avant de se joindre au Bleu-Blanc-Rouge comme DG, Bergevin a œuvré pendant plusieurs saisons dans l’état-major des Blackhawks de Chicago. Avec le club de l’Illinois, il a occupé diverses fonctions.

