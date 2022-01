30 mois pour avoir plongé sa conjointe dans l’enfer de la violence

Un homme qui traîne un passé de violence conjugale depuis une dizaine d’années a écopé, lundi, d’une peine d’emprisonnement de 30 mois pour avoir plongé sa nouvelle conjointe dans l’enfer de la violence pendant un an et demi.

C’est en novembre 2019 que la victime s’est mise en couple avec Marc-Antoine Blanchette, 31 ans. La «lune de miel» n’a toutefois duré qu’une semaine et un climat toxique s’est installée entre les deux amoureux.

«Rapidement, l’accusé s’est mis à surveiller le cellulaire de madame, ses messages, ses appels, ses contacts et son compte Facebook», a relaté la poursuivante, Me Laura Plamondon-Dufour.

Une semaine après le début de leur fréquentation, une chicane a éclaté et lorsque la victime a dit vouloir quitter, Blanchette s’en est pris physiquement à elle.

«Il l’a prise d’une main à la tête et il l’a poussé au sol. Elle s’est cogné la tête et l’oreille et pendant deux mois elle a entendu des silements», a-t-elle ajouté.

À plusieurs occasions, la dame a été tirée par les cheveux ou frappée lorsqu’elle disait vouloir quitter. Il l’a également déjà retenu en «montant sur elle», mettant tout son poids sur sa poitrine pour «l’empêcher de respirer» et, alors qu’il l’enserrait à la gorge, il lui a dit qu’il allait «la battre à la mort».

Séparation et harcèlement

En juillet dernier, n’en pouvant plus, la dame a décidé de mettre fin à la relation. Blanchette s’est donc mise à la harceler, lui faisant craindre le pire.

«Dans la seule journée du 18 juillet, elle a reçu près de 100 messages textes et, elle faisait ses boites pendant la nuit puisqu’il n’était pas là. Le 20 juillet, l’accusé a écrit de nouveau pour dire qu’il n’allait pas bien, qu’il avait des idées suicidaires et qu’il «l’aimait», a conclu la poursuivante.

Blanchette est détenue depuis son arrestation survenue le 21 juillet.

Suggestion commune

De façon commune, Me Plamondon-Dufour et l’avocat de la défense, Me Luc Picard, ont suggéré au juge Pierre L. Rousseau d’imposer une peine de détention de 30 mois duquel a été retranchée la détention provisoire, ce qui laisse un reliquat à purger de 21 mois.

Au sortir de détention, l’homme devra respecter une période de probation de trois ans, assortie d’un suivi de 18 mois.

Avant de prononcer la peine, le président du Tribunal a demandé à l’accusé s’il désirait s’adresser à la Cour et Blanchette s’est dit «sincèrement désolé des actes qu’il a pu commettre».

Son avocat a ajouté qu’en détention, son client avait reconnu qu’il avait «un sérieux problème au niveau de la gestion de ses émotions, entremêlé à des problèmes de cocaïnes» et qu’il souhaitait «se reprendre en main et travailler sur lui».