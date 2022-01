Coupable d’une folle poursuite policière

Un chauffard qui a causé une poursuite policière entre Shawinigan et Boucherville au volant de voitures volées a plaidé coupable lundi, tout en laissant entendre qu’il demanderait la clémence même s’il a blessé six personnes et endommagé huit véhicules.

« Depuis les événements, Alexandre Brière a cessé sa consommation de drogues. Il fait des démarches pour se trouver un emploi », a affirmé lundi Me Yan Primeau de la défense, mettant ainsi la table pour une demande de peine réduite malgré les crimes commis par son client.

Brière, 40 ans, était lourdement intoxiqué lorsqu’il avait déclenché une folle poursuite d’environ 300 kilomètres en juin 2020. Il avait d’abord heurté un véhicule en bordure de route avant de s’en prendre à une femme, puis à une autre afin de voler sa voiture.

Dans sa fuite, il a happé une autre conductrice avant de rouler jusqu’à Montréal, où il a causé une première collision, puis une seconde avec une autre voiture volée. Il a ensuite dérobé un autre véhicule pour rouler sur une autoroute.

Et quand la police a réussi à l’immobiliser, Brière a tenté de voler l’autopatrouille après avoir chargé les agents. Il a fallu « quelques coups de poing », du poivre de cayenne et une décharge de pistolet à impulsion électrique pour le neutraliser.

Déclaré coupable lundi au palais de justice de Montréal d’une kyrielle d’accusations allant des voies de fait à la conduite dangereuse, Brière devrait connaître sa sentence en avril.