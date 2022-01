Être gentil avec les commis

Plusieurs commerces essentiels et non essentiels sont maintenant fermés le dimanche, et ce, jusqu’au 16 janvier, inclusivement.

J’ai tenté d’aller à l’épicerie samedi, mais j’ai rebroussé chemin quand j’ai vu la file de 15 personnes attendant pour avoir accès à un panier.

Je voyais cette jeune fille qui distribuait cesdits paniers aux gens impatients de faire leurs provisions pour la semaine. Devant cet achalandage, elle savait garder sa bonne humeur malgré les commentaires parfois impolis et expéditifs de la clientèle.

Alors que la pénurie de main-d’œuvre frappe la province, je me demande si nous, les consommateurs et consommatrices, contribuons toujours à faciliter la vie des commis.

Merci à vous

Depuis presque deux ans, les caissières, les commis et tout le personnel des commerces de détail font des pieds et des mains pour nous servir. Ils et elles doivent mettre en œuvre les mesures sanitaires imposées par le gouvernement, qui changent périodiquement. C’est sur leurs épaules que repose le bon fonctionnement du commerce en mode pandémique.

À ce stade-ci, le commun des mortels devrait savoir que ce personnel est essentiel et qu’il fait son possible.

Comment se fait-il que des gens se permettent de ne pas leur accorder toute la politesse qu’ils et qu’elles méritent ? Comment ces gens osent-ils s’impatienter ou leur parler sur un ton méprisant, alors que le personnel se démène jour après jour ?

Dire merci, engager la conversation, souligner le bon travail ou encore, intervenir quand on est témoin d’un manque de civilité de la part d’un autre client sont des moyens de faire un geste concret pour contribuer positivement.

Sans les travailleurs et travailleuses des commerces et des épiceries, nous ferions bien pitié. La moindre des choses est de les traiter avec le respect auquel ils et elles ont droit.

À tout ce personnel qui contribue au bien-être de la population, merci.