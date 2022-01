Fillette de Granby: la belle-mère porte sa cause en appel

Coupable de meurtre non prémédité et de séquestration, la belle-mère de la fillette de Granby porte sa cause et sa peine en appel.

Le juge l’avait sentenciée à au moins 13 ans de réclusion sans possibilité de libération conditionnelle, en décembre dernier.

Le 9 décembre, le jury avait pris trois heures pour rendre un verdict unanime de culpabilité sur les deux chefs d’accusation portés contre la femme de 38 ans.

Les jurés n'avaient pas adhéré à la version de la belle-mère comme quoi elle avait enroulé de ruban adhésif la fillette dans le but de la «protéger», mais qu'elle ne savait pas que ces gestes étaient de nature à causer la mort de l'enfant de 7 ans.

