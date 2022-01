La vérité n’est pas juste d’un bord

Mon dimanche matin est consacré à lire attentivement le Journal, et en particulier votre chronique. Ce matin donc, j’ai pleinement apprécié votre réponse à cette mère qui se plaignait que ses enfants la traitent d’égoïste, parce qu’après une vie de dévouement, elle a décidé de se gâter en allant passer ses hivers en Floride.



Je crois que vous avez mis le doigt sur le bobo en lui disant qu’elle ne leur avait rien fait de mal, mais qu’elle avait plutôt exagéré dans les gâteries, ce qui les avait rendus ingrats à son endroit. Mais il me semble que vous avez oublié tout un pan du problème dans votre réponse, à savoir la grande part de responsabilité de son mari dans le fait que les enfants lui en veulent à elle et pas à lui.

Comme mon ex avec les miens, cet homme les a totalement négligés. Mais son absence a joué en sa faveur, puisque n’exerçant aucune autorité sur ses enfants, ces derniers n’avaient aucune raison de ne pas l’aimer, alors qu’ils se plaignaient de leur mère qui elle se devait de les éduquer. Pas besoin de vous dire que j’ai eu mon lot de plaintes de la part de mes enfants, alors que leur père a toujours été leur idole, malgré son absence dans leur vie.

Pourquoi celui qui prend ses responsabilités dans un couple est-il toujours le perdant auprès de ses enfants ? Vous auriez dû souligner cela, car cette femme a besoin de se faire dire qu’elle est une bonne mère, même si ses enfants ne le réalisent pas. Heureusement que vous vous êtes rattrapée en lui disant qu’elle avait désormais le droit de se gâter.

Moi aussi je me gâte désormais. Comme elle, j’ai trop donné et j’en ai payé le prix. Maintenant je dépense mes économies pour moi, et s’il ne reste rien pour mes enfants à mon décès, et bien il ne restera rien. Là ils auront de vraies raisons de me détester, mais je ne serai plus là pour me le faire dire.

Anonyme

Il est toujours difficile d’évaluer le bien-fondé d’une accusation faite à quelqu’un qui n’est pas là pour se défendre. N’ayant pas sa version de l’histoire, il aurait été malvenu de blâmer cet homme sans preuves, alors que la version de la mère me donnait toute latitude pour lui dire qu’elle en avait peut-être trop fait pour ses enfants en se laissant plumer de la sorte. C’est bien connu qu’à trop donner, à donner sans compter, tout cela généralement pour se faire aimer, il y a un risque de négliger de se faire respecter. Même si je reconnais que c’est dommage qu’il en soit ainsi, c’est malheureusement la vérité.