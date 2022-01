Nouveau directeur général: changement de garde à Longueuil

Après avoir annoncé le départ de son directeur général lundi matin, la Ville de Longueuil a annoncé l’embauche de son remplaçant, au terme d’une séance extraordinaire du conseil municipal.

À compter du 17 janvier prochain, Alexandre Parizeau, petit-fils de Jacques Parizeau, deviendra l’un des plus jeunes directeurs généraux d’une municipalité au Québec. Il aura un contrat renouvelable de cinq ans.

«J’ai pleinement confiance en [lui] pour prendre la barre de la Ville de Longueuil sur le plan administratif. Avec mon équipe et moi sur le plan politique, ensemble, nous aurons l’impulsion nécessaire pour faire évoluer positivement la culture organisationnelle de la Ville», a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

PHOTO COURTOISIE

Âgé de 36 ans, M. Parizeau a œuvré pendant sept ans à la Ville de Longueuil, avant de devenir directeur adjoint, puis directeur du Service des travaux publics à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Je suis très enthousiaste à l’idée de revenir à la Ville de Longueuil en tant que directeur général, moi qui ai fait mes premiers pas dans le milieu municipal au sein de cette organisation que j’affectionne», a déclaré Alexandre Parizeau.

«La population et les élus peuvent compter sur moi: je suis une personne dévouée et je serai dédié à mobiliser le formidable talent des équipes de la Ville pour atteindre nos objectifs. (...) Au terme de ce mandat, j’aspire à ce que Longueuil se démarque par sa qualité de vie à l’échelle nationale et devienne un exemple en termes d’innovation municipale», a poursuivi le nouveau directeur général.

Un peu plus tôt dans la journée, la Ville avait annoncé le départ de Patrick Savard, qui a occupé le poste au cours des huit dernières années. Au cours de sa carrière d’une trentaine d’années dans le monde municipal, il avait occupé ces mêmes fonctions au sein des municipalités de Brossard, Mont-Saint-Hilaire, Lorraine et Saint-Athanas.

«J’ai eu le privilège de servir les citoyennes et les citoyens avec dévouement et détermination depuis près de huit ans», a déclaré Patrick Savard, qui s’est dit fier de ses réalisations.

À voir aussi