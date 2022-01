Pénurie de main-d’œuvre: l’approche hybride de Déneigement Dubé

La hausse de prix mêlée à une rupture de services entraînant le refus de clients – et le tout en période Omicron –, engendre une pénurie de main-d’œuvre dans le domaine du déneigement. Cette situation inquiète les propriétaires de compagnies, tant pour l’avenir de la profession que pour l’état des rues et des entrées dans certains secteurs.

Pour remédier à la situation, quelques entrepreneurs, comme Déneigement Dubé en Montérégie, ont trouvé une approche hybride «manuel / mécanique» permettant d’accroître leur capacité à répondre aux nouvelles demandes de déneigement dans leur secteur, tout en gardant une approche humaine et sur-mesure.

Un manque de main-d’œuvre et une augmentation de la demande

Déneigement Dubé

Dans une industrie qui ne manque jamais de clients, la pénurie de main-d’œuvre est d’autant plus alarmante, assure la douzaine d’entreprises interrogée par Le Journal en octobre dernier.

Certaines ont été contraintes d’interrompre leur service de déneigement manuel, et d’autres d’amputer la qualité de leur travail et de passer moins souvent chez leurs clients. Un détour que se refuse Déneigement Vincent Dubé.

Philippe Thibodeau, responsable du contrôle de la qualité de l’entreprise, reconnaît volontiers que le métier est difficile et très exigeant:

«C’est comme un service d’urgence, mais pendant toute une saison. Il faut se tenir prêt à aider nos clients jour et nuit, les prévenir et les rassurer sur l’accessibilité de leur commerce après une tempête. C’est difficile, mais on se sent utiles et absolument nécessaires! D’autant plus que la collaboration avec les entrepreneurs en déneigement municipal n’est pas toujours facile.»

Plus cher, moins de services

Déneigement Dubé

Résultats: les entreprises de déneigement doivent refuser des clients, couper dans les services offerts et faire grimper le prix des contrats de déneigement.

Le propriétaire de Déneigement Dubé, Vincent Vaillancourt Dubé, a toutefois refusé d’augmenter ses tarifs comme l’ont fait la majorité de ses compétiteurs dans la région – une moyenne de 15 % de hausse.

«Si j’ai un conseil à donner: si vous avez reçu votre renouvellement, réservez de bonne heure, car on ne sait jamais quel genre d’hiver on va avoir», explique Vincent Dubé, qui maintient toujours le même niveau de service, et est très fier d’offrir à sa clientèle les mêmes tarifs concurrentiels qui étaient offerts il y a 10 ans dans l’industrie.

«Nous continuons nos services de notifications par SMS à tous nos clients, qu’ils soient résidentiels ou commerciaux, 24 heures avant notre passage. Cela permet d’éviter les complications liées aux stationnements des véhicules. Également, nous les avisons après chaque grosse tempête. Nous ne laissons personne dans le noir ou dans la neige», rappelle-t-il.

Proche de sa communauté avant tout!

Comme l’explique Vincent Vaillancourt Dubé, ce qui le motive avant tout – lui et l’ensemble de son équipe –, c’est la proximité avec les gens et le service qu’ils rendent à leur voisinage et leur communauté.

«Nous sommes des résidents et des voisins avant tout! Une grande part de la gratification de notre métier, plutôt difficile physiquement et demandant sur le plan des horaires, vient des remerciements des gens que nous servons. C’est une clientèle locale que nous connaissons personnellement depuis des années et dans de nombreux cas, nous sommes en contact avec eux avant, après et parfois même pendant les tempêtes de neige! C’est autant un service d’entre-aide qu’un simple service de déneigement sans identité. Nous sommes fiers de cela!», conclut Vincent Vaillancourt Dubé.