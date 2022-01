Quand l’appel de Legault ressemble à un appel au loup

Ayant récemment entendu l'invitation du premier ministre Legault de venir contribuer au système de santé surchargé du Québec, mis à mal par la quatrième vague de cette pandémie qui n'en finit plus, j'ai décidé d'offrir mes services par le biais du site internet «Je contribue» juste avant les Fêtes.

Je suis devenu disponible pour donner un coup de main durant cette période, car les possibilités de travailler en hôtellerie ou restauration ont été quasi-anéanties par les nouvelles restrictions gouvernementales.

Avec un diplôme universitaire en Administration des affaires et plus de 25 années d'expérience en gestion, et constatant l'urgence d'agir de façon concrète devant cette pandémie, je me suis dit que j’avais ce qu’il fallait pour donner un coup de main dans les centres de dépistage de la COVID-19, par exemple.

2 semaines plus tard, toujours rien

Or, quelle ne fut pas ma déception de recevoir un courriel du CIUSSS de l’Estrie plus de deux semaines après avoir acheminé ma candidature, dans lequel on m’indiquait que l’organisation en était encore à l’étape d’analyser les offres de services reçues par rapport aux besoins...

Pourtant, j’entends aujourd’hui à la radio qu'il va manquer sous peu 10 000 personnes dans le milieu de la Santé au Québec, au moment où une une panne du système informatique au centre de dépistage de Sherbrooke engendre un chaos supplémentaire aux multiples débordements qu’on y observe déjà.

Cela ne fait qu’accentuer ma colère et ma consternation, alors que mon offre de service demeure encore à ce jour sans réponse.

La maison des fous

C’est un peu comme si j’avais entendu l’appel à l’aide du gouvernement sur le bord d’un lac gelé, en constatant que tout le monde se démène, à bout de souffle, pour tenter de sortir d’un trou béant. Et qu’alors que je m’étends de tout mon long sur la glace en leur tendant une corde pour les sortir de leur fâcheuse position, je me fais répondre «qu'ils n'ont pas encore évalué et analysé mon offre d'aide et qu'éventuellement et possiblement, ils vont me revenir à ce sujet ... un jour»!

C’est ainsi qu’au lieu de venir en aide au système de santé coincé dans ce trou, je suis retourné m’asseoir au bord du lac gelé en attendant qu’on me fasse signe. Et en me demandant si ces cris de détresse du réseau de la santé n’étaient au fond que des cris au loup...

Tant qu’à rester dans les images, disons simplement que cette situation n’est pas sans me faire penser à la célèbre «maison des fous» de la bande dessinée Les Douze travaux d’Astérix.

Y a-t-il quelqu’un d’assez pragmatique et d’assez censé pour expliquer au gouvernement que, devant l’urgence de la situation, il est temps d’utiliser l’aide offerte par tous les citoyens qui tendent la main pour donner un coup de main?

Photo courtoisie

Jean-François Caron, BAA

En recherche d'emploi active (à la suite de cette pandémie)