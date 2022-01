Sondage Léger: baromètre des principales résolutions 2022 des Québécois

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi--- ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES RÉSOLUTIONS POUR L’ANNÉE 2022 ?

1. Être ou rester en santé : 29 %

2. Être plus actif, faire plus d’exercice : 28 %

3. Améliorer ma santé psychologique : 17 %

4. Perdre du poids : 16 %

5. Je n’ai pas de résolution pour 2022 : 16 %

6. Épargner davantage : 13 %

7. Apprendre de nouvelles choses : 11 %

8. Manger mieux : 11 %

9. Consacrer plus de temps à mes amis et à ma famille : 10 %

10. Dormir plus / me reposer plus : 8 %

11. Partir en voyage : 7 %

12. Être plus positif : 7 %

13. Avoir un nouvel emploi / Obtenir une promotion : 6 %

14. Consommer moins : 6 %

15. Faire plus d’argent : 6 %

16. Cuisiner davantage : 6 %

17. Prendre plus de temps pour moi : 6 %

18. Être plus organisé : 5 %

19. Polluer moins / Diminuer mon empreinte écologique : 5 %

20. Avoir de nouveaux passe-temps : 5 %

21. Arrêter ou diminuer ma consommation de cigarettes : 4 %

22. Arrêter ou diminuer ma consommation d’alcool : 4 %

23. Trouver un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle : 4 %

24. Lire plus de livres : 4 %

25. Moins passer de temps sur mes écrans : 3 %

► Méthodologie

Un sondage web a été réalisé du 25 au 28 décembre 2021 auprès de 1002 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent leurs résolutions. Ensuite, sur la base des résolutions les plus mentionnées, chaque répondant pouvait choisir jusqu’à trois résolutions. Seules les 25 résolutions les plus mentionnées sont présentées dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal Montréal

Le constat

Les trois premières résolutions concernent la santé des Québécois. Rester en santé, être plus actif et améliorer sa santé psychologique constituent les trois principaux objectifs de l’année des Québécois. Si on compare aux résolutions de l’année dernière, c’est l’importance donnée à sa santé psychologique qui a le plus augmenté (+7 %). Conséquence directe de la pandémie, on s’inquiète tous davantage pour sa santé, qu’elle soit physique ou psychologique.

La surprise

Il est intéressant d’analyser les résolutions selon les générations. Les jeunes générations souhaitent améliorer leur santé psychologique ainsi que faire plus d’argent et épargner davantage. La génération X, elle, veut diminuer sa consommation d’alcool et être plus positive. Et les baby-boomers désirent rester en santé, perdre du poids, et surprise, diminuer leur empreinte écologique !

La tendance

J’ai toujours aimé ce bref moment de l’année où l’on s’arrête, médite sur l’année achevée et fait des résolutions pour l’année qui vient. Je ne suis pas le seul : 84 % des Québécois ont établi leurs résolutions pour 2022. S’il y avait un baromètre des traditions annuelles, les résolutions seraient probablement au sommet !

La pandémie redessine nos priorités de vie

Josée Legault, Le Journal de Montréal

Le baromètre Léger sur les résolutions des Québécois pour 2022 ne ment pas. Noir sur blanc, il nous sert la preuve indéniable qu’une pandémie, nécessairement, commence à réorienter nos propres priorités existentielles.

Au troisième rang, améliorer sa santé psychologique s’impose ainsi comme une nécessité dorénavant majeure. La pandémie provoque en effet son lot de dépressions, de solitude et de détresse silencieuse.

Le hic, malheureusement, est qu’au Québec, les listes d’attente en santé mentale, déjà costaudes avant la Covid-19, sont devenues interminables.

Au sommet du palmarès : la santé

Les Québécois étant en butte à une pandémie et à un système de santé gravement défaillant, la première résolution – être ou rester en santé – trahit leur inquiétude de même que leur lucidité quant à l’urgence de s’en préoccuper.

Le baromètre montre également qu’en période de pandémie prolongée, la qualité de vie se mesure de moins en moins en termes plus classiques de consommation. Les plaisirs strictement matériels, y compris celui de faire plus d’argent, sont relégués plus loin dans la liste.

Du même coup, en plus de vouloir prendre soin de sa santé mentale et physique, le désir de consacrer plus de temps aux amis et à la famille suit de très près ceux de manger mieux, d’apprendre de nouvelles choses et d’épargner davantage.

Une tendance rassurante pour les « animaux sociaux » que sont les humains.

Nos écrans, une bouée de sauvetage ?

Autre produit de cette trop longue pandémie, la résolution de passer moins de temps sur les écrans figure bonne dernière sur la liste. Comment s’en étonner ?

De confinements intermittents à un couvre-feu imposé par deux fois, les Québécois sont nombreux, comme ailleurs dans le monde, à s’être réfugiés auprès de leur ordi, tablette ou téléphone dit intelligent. Et ce, pandémie oblige encore, jusque pour le travail et l’école.

De toute évidence, les « animaux sociaux » en nous y trouvent à la fois leur béquille et leur pont vers le monde extérieur. Le peu d’empressement que nous avons à vouloir y passer moins de temps en est le reflet parfait.

