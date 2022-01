«Temps d’arrêt»: déjà un nouveau défi pour Marc Bergevin

L’embauche de Marc Bergevin chez les Kings de Los Angeles n’a pas nécessairement jeté personne en bas de sa chaise.

Le nom de l’ancien directeur général du Canadien de Montréal était associé à la formation californienne avant même que le Tricolore ne le congédie en novembre dernier. Qu’à cela ne tienne, le fait qu’il s’est déniché un nouvel emploi environ six semaines après avoir perdu le précédent a surpris Alexandre Picard.

C’est ce que l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a dit lundi, lors de la plus récente édition de la baladodiffusion Temps d’arrêt de QUB radio qu’il coanime avec le journaliste Louis Jean.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il retourne travailler cette année et qu’il accepte un poste aussi rapidement», a dit Picard.

Celui qui a disputé 253 parties dans le circuit Bettman a également souligné le courage du directeur général des Kings, Rob Blake.

«Blake n’a pas peur d’aller chercher un Marc Bergevin, qu’il a même qualifié comme étant l’un des 10 meilleurs à son poste dans la LNH. Chapeau à Rob Blake, qui n’a pas peur de bien s’entourer. Si jamais ça tourne au vinaigre chez les Kings, Bergevin devient une bonne option pour le remplacer.»

«Les bonnes organisations, que ce soit dans le hockey ou ailleurs, n’ont pas peur de s’entourer de personnes fortes qui vont les challenger et les rendre meilleures. C’est ce que les Kings viennent de faire», a renchéri Louis Jean.

Et chez le Canadien?

Les deux animateurs sont également revenus sur le processus d’embauche de l’individu qui prendra la place qu’occupait Bergevin chez le Canadien. Rappelons que le CH a formé un comité pour pourvoir le poste vacant de DG du club et que celui-ci a déjà fait plusieurs entretiens.

«La deuxième ronde [d’entrevues] s’amorce aujourd’hui [lundi] et je sais que des candidats rencontrent le Canadien de Montréal, a affirmé Louis Jean. Quand j’essaie de soutirer des informations, il y a tellement de personnes qui disent des choses extrêmement différentes.»

L’expert hockey du réseau TVA Sports croit tout de même que le CH fera une annonce plus tôt que tard.

«Je m’attends à ce qu’on nomme le prochain directeur général d’ici la prochaine semaine et demie», a-t-il exprimé.

«J’ai hâte de voir si dans tout ce processus-là on va permettre à Jeff Gorton d’avoir et d’aller chercher l’homme avec qui il veut travailler ou est-ce que ce sera plutôt le comité qui prendra une décision collective.»

Louis Jean et Alexandre Picard ont poursuivi en parlant des divers candidats connus, comme Patrick Roy, Daniel Brière, Mathieu Darche et Marc Denis. Les deux complices sont aussi revenus sur la saga entourant Evander Kane et les autres sujets d’actualité qui touchent la LNH.

