Une journée polaire pour mardi

Les braves qui oseront mettre le nez dehors, mardi, devront s’assurer d’être chaudement vêtus alors que le mercure arrivera, de peine et de misère, à atteindre la barre des -20 °C au plus chaud de la journée.

La journée s’amorcera cependant avec des températures bien plus abyssales tandis que le thermomètre devrait afficher jusqu’à -26 °C pendant la nuit de lundi à mardi à Montréal, contre -27 °C à Québec et -29 °C à Saguenay.

La masse d’air arctique semblera encore bien pire aux yeux de ceux qui auront à sortir de chez eux, avec une température ressentie allant de -38 à -45 en tenant compte du refroidissement éolien, selon Environnement Canada.

Conséquemment, Hydro-Québec s’attend à une journée bien chargée pour ses centrales, qui tourneront à plein régime pour garder les Québécois au chaud.

«Pendant les grands froids comme ceux qui sont prévus cette semaine, la consommation d’électricité augmente de façon considérable à cause du chauffage», a rappelé la société d’État.

Afin de limiter l’impact de cette journée glaciale, Hydro-Québec a demandé aux Québécois de réduire le chauffage d’un ou deux degrés, de limiter leur utilisation de gros électroménagers et de réduire la durée de leur douche, entre autres gestes pour économiser l’électricité.

De son côté, CAA-Québec, qui a déjà dû dépanner environ 8500 membres les 3 et 4 janvier dernier, s’attend aussi à une grosse journée. Ce faisant, l’organisation va jusqu’à tripler ses effectifs et prévoit des dizaines de véhicules de plus sur la route pour faire des survoltages.

Afin d’éviter d’avoir à faire appel à ses services, CAA-Québec rappelle aux automobilistes de brancher leur chauffe-moteur quelques heurs avant d’avoir à prendre la route.

Les Québécois pourront heureusement avoir droit à un court répit avec des températures plus clémentes mercredi et jeudi. Par contre, le soleil et le temps froid seront de retour dès vendredi partout dans la province, avec des températures oscillant autour de -15 °C à Montréal et Québec tout au long de la fin de semaine.

