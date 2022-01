Unis TV: Maxime Dénommée incarne le «Padre»

Maxime Denommée incarnera un prêtre montréalais au passé énigmatique, qui est envoyé dans une église désœuvrée du Manitoba dans la nouvelle série originale d’Unis TV Padre, signée Pierre-Marc Drouin.

• À lire aussi - Rentrée télé: de nouvelles séries à profusion

Coproduite par les Productions Rivard et Productions ToRoS, et réalisée par Jim Donovan et Danielle Sturk, cette nouvelle série détaillée en 13 demi-heures raconte l’histoire de David, un prêtre surnommé Padre, et de ses méthodes peu orthodoxes pour ramener les fidèles.

Retrouvé en piteux état, mendiant dans les rues de Montréal, David (Maxime Dénommée) est relocalisé dans une église du Manitoba. Il y reçoit les confessions de pénitents en s’intéressant davantage à leur humanité qu’à la punition qui devrait leur être infligée.

PHOTO COURTOISIE UNIS TV

La série aborde bien entendu le pardon et conteste au passage l’absolution. Peut-on voler un voleur? Un pédophile peut-il se racheter? Et la violence devrait-elle s’avérer un juste châtiment? Traitant de spiritualité et non de religion, «Padre» est avant tout un drame humain mystérieux, qui mise sur la rédemption et le chemin de l’empathie.

En ondes à compter de l’automne 2022, la série Padre comptera dans sa distribution Schelby Jean-Baptiste, Vitali Makarov, Micheline Marchildon, Martyne Musau et Amélie Trottier.

Julie Snyder, Marie-Pier Gaudreault et Louis Paquin sont quant à eux producteurs exécutifs. Les auteurs sont Luc Thériault et Pierre-Marc Drouin.

À VOIR AUSSI