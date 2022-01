Camping d'hiver: où planter sa tente dans la neige au Québec

En ce début d’année 2022, toutes les raisons sont bonnes pour aller jouer dehors et s’extirper du quotidien. Si vous raffolez du plein air et que vous avez envie de quelque chose de particulièrement vivifiant, il est peut-être temps de songer au camping d’hiver!

Si certains endroits sont davantage conseillés aux campeurs hivernaux expérimentés, d'autres sont intéresants pour les premiers séjours puisqu'ils offrent différents services et se trouvent à proximité de la «civilisation».

Voici une liste (non exhaustive) de bons endroits où planter sa tente dans la neige et dans la nature:

* Il faut être préparé et équipé adéquatement pour s’adonner au camping d’hiver, et surtout pour l'apprécier! Consultez l’encadré au bas de cet article pour quelques pistes utiles.

Voici 6 beaux endroits où essayer le camping d'hiver:

Ivry-sur-le-Lac (Sainte-Agathe-des-Monts), Laurentides

En été, ce domaine est notamment populaire pour ses cabanes flottantes et ses nombreux emplacements de camping. En hiver, on y offre 25 terrains avec électricité pour tente ou VR ainsi que 33 terrains réservés aux tentes, un peu plus isolés, avec ou sans électricité. Vous aurez votre espace pour faire un feu, accès à de l’eau potable et à des toilettes sèches.

Sur place, les activités de plein air hivernales sont nombreuses (fatbike, raquette, ski de fond, ski hors piste, etc.) et plusieurs prêt-à-camper sont aussi en location.

À partir de 66,10 $ par nuit

Coaticook, Cantons-de-l’Est

Dans ce parc, les terrains ont de beaux avantages pour les campeurs d’hiver débutants: ils sont accessibles en voiture et se trouvent à proximité d’un pavillon avec douches et toilettes. Ils comprennent un espace pour faire un feu de camp et le prix d’une nuit donne accès aux sentiers de raquette et de fatbike du parc, ainsi qu’à une patinoire.

Les autres activités offertes comprennent la trottinette des neiges, l’escalade de glace et le traîneau à chiens, et on peut aussi louer des prêt-à-camper.

39,95 $ par nuit

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, Île d’Orléans, Région de Québec

Dans ce camping de l'Île d'Orléans, vous aurez le choix entre du camping d’hiver en forêt et du camping d’hiver avec vue sur les glaces hypnotisantes du Saint-Laurent. Les sites du Camping de la Pointe comportent un espace pour faire un feu de camp et une table à pique-nique, avec toilettes et douches à l’accueil. Vous devez vous rendre à votre emplacement enneigé à pied, avec possibilité d’emprunter un traîneau si besoin.

Le camping propose aussi 8 km de sentiers de raquette, en forêt et au bord du fleuve.

29,95 $ par nuit

Sainte-Marie-de-Blandford, Centre-du-Québec

Les aventuriers peuvent profiter de près de 20 sites de camping d’hiver au parc de la rivière Gentilly (pour tente, van ou VR). Les emplacements ont l’électricité, un foyer extérieur, leur propre stationnement et ils se trouvent non loin de blocs sanitaires fonctionnels; des services rassurants quand on n’a pas l’habitude de dormir dans la neige!

Tous les campeurs ont accès gratuitement aux sentiers du parc lors de leur séjour et il est possible de louer des raquettes ou un fatbike. (Pas de prêt-à-camper offerts en hiver.)

À partir de 43 $ par nuit

Racine, Cantons-de-l’Est

Ce site d’hébergement, qui propose du glamping dans les arbres, offre aussi des sites de camping pour van et pour tente. En hiver, il y a 7 emplacements pour tente accessibles en forêt, avec toilette à compost et/ou bloc sanitaire à proximité. Vous laisserez l’auto au stationnement. Bonus de taille chez Laö Cabines: vous aurez accès à un espace spa avec jacuzzis extérieurs.

Vous trouverez aussi 4 km de sentiers aménagés sur le domaine pour diverses activités, en plus de différents endroits pour le la raquette, le ski de fond et le fatbike dans les environs.

35 $ / nuit

Saint-Philémon, Chaudière-Appalaches

En plus d'être une destination de choix pour la rando hivernale et le ski hors-piste, ce parc est idéal pour s’initier au camping d’hiver: les emplacements sont situés à 400 m du pavillon d’accueil, où se trouvent des douches, des toilettes et de l’eau potable. Un abri-cuisine est accessible à tous les campeurs, de même que des traîneaux pour transporter votre équipement.

Une fois à votre campement, foyer et table pique-nique seront à votre disposition, le tout, dans la forêt.

18 $ par nuit

Et voici 9 beaux endroits pour les plus habitués

Chelsea, Outaouais

Le camping d’hiver est assurément paisible dans ce parc de l'Outaouais, puisque seuls 4 emplacements pour tente y sont offerts, dans le secteur du lac Philippe. Situés à une distance variant entre 1,2 et 1,9 km du stationnement, non loin des sentiers de ski de fond et de raquette, les sites comprennent un trou à feu avec grille et une table de pique-nique. Il n’y a aucun service (pas d’eau, égout ou électricité), mais le bois est fourni.

À noter que 12 prêt-à-camper sont aussi en location durant l’hiver.

16 $ par personne par nuit (2 personnes minimum)

Certains parcs nationaux du Québec

Huit des plus beaux parcs nationaux du Québec offrent des emplacements pour le camping d’hiver en tente cet hiver (2021-22). Il s’agit de sites de camping rustiques (sans services), avec toilette sèche à proximité, généralement accessibles en raquette ou en ski seulement. L’activité est donc conseillée aux sportifs et campeurs bien préparés. Les voici:

Le parc national des Grands-Jardins, Charlevoix

Le parc national du Mont-Tremblant, Laurentides

Le parc national de la Jacques-Cartier

Le parc national du Bic, Bas-Saint-Laurent

Le parc national du Mont-Mégantic, Cantons-de-l’Est

Le parc national de la Gaspésie, Gaspésie

Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Charlevoix

Le parc national des Monts-Valins, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les règles et services offerts varient d’un parc à l’autre. Dans certains cas, vous aurez accès à des douches et/ou toilettes régulières et à de l’eau potable dans les centres découverte et de services ou blocs sanitaires. Dans certains cas, les feux peuvent être interdits. Informez-vous donc bien des services et des règles de votre destination au moment de réserver, ainsi que des mesures liées à la covid-19, qui peuvent changer à tout moment.

À partir de 20,95 $ par nuit (plus les frais d’accès)

INFOS PRATIQUES

- Pour en savoir plus les règles de base du camping d’hiver et l’équipement à apporter:

- Pas d’équipement pour camper l’hiver? Il est possible d’en louer dans certains centres de plein air ou entreprises comme celles-ci: www.locapaq.com et quatrenatures.com.