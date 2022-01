JARRY, Rolland



À Laval, le 8 janvier 2022, est décédé M. Rolland Jarry.Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Patrick Lamarra), ses soeurs Thérèse et Claudette, ses frères Pierre et René, ainsi que plusieurs nièces, neveux, parents et amis.La famille recevra les condoléances dans toute l'intimité au complexe:le jeudi 13 janvier 2022 de 10h à 12h. Une cérémonie aura lieu au même endroit à 10h30.