BRUNELLE, Soeur Béatrice



Au Pavillon Providence, le 8 janvier 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Soeur Béatrice Brunelle des Filles Réparatrices du Divin-Coeur, fille de feu Omer Brunelle et feu Alouiska Denault de St-Rémi de Tingwick.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil des neveux et nièces.Elle sera exposée à la chapelle de laSoeurs de la Providence5655 de Salaberry, Montréalle jeudi 13 janvier à 13h00 et les funérailles, sur invitation, débuteront à 13h30 suivies de l'inhumation au Repos St-François d'Assise.Les consignes sanitaires sont de rigueur: passeport vaccinal, lavage des mains, port du masque en tout temps.