Acquisition d’une entreprise allemande pour OPTEL

L’entreprise québécoise Groupe OPTEL, reconnue mondialement en matière de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, étend son expertise au secteur pharmaceutique en faisant l’acquisition l’entreprise allemande Körber, anciennement appelée Traxeed.

Cette acquisition permet à OPTEL de mettre un second pied dans le secteur européen et contribue aux plans de diversification de l’entreprise. «Cette présence sur le marché allemand est essentielle à la réussite de nos objectifs stratégiques, car l'Allemagne est un pôle manufacturier bien établi, doté d'un riche passé de développement de solutions innovantes en matière d'efficacité manufacturière et de technologies de l'industrie 4.0», a déclaré Louis Roy, fondateur et président d'OPTEL.

«L'acquisition permet à OPTEL d'accueillir des experts hautement qualifiés en suivi et traçabilité des produits pharmaceutiques, complétant ainsi les forces existantes d'OPTEL en matière de traçabilité, de technologies de vision, de logiciels et d'équipement de ligne», peut-on lire dans un communiqué.

Pour sa part, Körber se dit heureux d’avoir trouvé un acquéreur bien implanté et qui a le regard vers l’avenir. «Nous sommes ainsi convaincus que ce nouvel acquéreur stratégique peut créer des opportunités de développement intéressantes pour l'équipe», a déclaré le Dr Jürgen Krebs, directeur de la technologie et de l'exploitation du secteur pharmaceutique de Körber.

Dans le cadre de leur nouvelle collaboration, les deux entreprises prévoient signer un accord afin que OPTEL devienne le fournisseur numéro un de Körber pour les solutions de suivis et de traçabilité destinées à l’industrie pharmaceutique.