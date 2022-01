Dur retour sur terre pour Zachary Fucale

La saison rocambolesque du gardien québécois Zachary Fucale se poursuit: les Capitals de Washington ont annoncé son renvoi dans la Ligue américaine de hockey (LAH), mardi.

Fucale se rapportera ainsi aux Bears de Hershey, avec qui il a disputé 10 parties cette saison. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,73 et un taux d’efficacité de ,889 dans la LAH.

Ce sont toutefois ses prouesses dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qui ont retenu l’attention cette année. Il a surpassé une marque en blanchissant l’adversaire à ses premières 138 min et 31 s dans le circuit Bettman, éclipsant une marque de Matt Hackett de 2011. La chute fut toutefois abrupte pour Fucale, qui s’est fait chasser du match de lundi par les Bruins de Boston après avoir accordé quatre buts en 16 tirs. Les Capitals se sont inclinés 7 à 3.

Ancien choix de deuxième tour, le 36e au total, du Canadien de Montréal, Fucale a passé six saisons entre la LAH et l’ECHL avant d’obtenir un premier départ dans la LNH. Il y a présenté un dossier de 1-1-1, une moyenne de 1,75 et un taux de ,924.

