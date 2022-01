L’ABC du voyage dans le Sud ou ailleurs

Vous avez votre billet d’avion ou vous pensez partir bientôt, notamment pour la relâche scolaire ? On fait le point sur l’assurance médicale et annulation.

Les voyageurs sont mêlés. Beaucoup d’informations contradictoires circulent.

D’autant plus que plusieurs assureurs n’offrent plus de couverture médicale dans leurs produits d’assurance voyage, en cas d’infection par la Covid-19, depuis qu’en décembre, Ottawa a instauré un avertissement de niveau 3 (éviter tout voyage non essentiel) pour tous les pays.

On ne parle évidemment pas de pays comme l’Afghanistan, l’Irak, la Corée du Nord, la Libye ou le Tchad (de niveau 4), pour lesquels il est impossible de s’assurer.

Assurance médicale

Par contre, de nombreux assureurs offrent un avenant, pour environ 40 $ par semaine par personne, qui couvre les questions médicales si vous attrapez la Covid. Un conseil : achetez cette couverture chez votre agent de voyage.

Sachez que, selon votre âge, vous ne devez pas avoir été déclaré positif ou avoir eu des symptômes de Covid trois à six mois avant le départ.

Assurance annulation

Depuis pratiquement le début de la pandémie, l’assurance annulation ne couvre plus la Covid-19. Mais les agents de voyage vendent une assurance annulation, peu importe la raison (Covid ou autre). Ce n’est pas donné : de 50 $ à 100 $ par personne.

Vous aurez généralement droit à un remboursement complet si vous annulez 21 jours ou plus avant la date de départ, 50 % en argent et 50 % en crédit de voyage si vous renoncez sept jours avant de partir, et 100 % en crédit si vous annulez 48 heures avant le vol.

Faire les bons choix

Si votre budget est serré, vous devrez peut-être choisir un hôtel moins luxueux, pour pouvoir vous offrir une assurance voyage ou annulation adéquate.

Assurance des cartes de crédit

Certaines assurances collectives et de nombreuses cartes de crédit offrent une couverture voyage.

Vérifiez si l’assurance médicale ou annulation inclut la Covid-19.

Test PCR

Ottawa exige que vous ayez subi un test PCR négatif avant votre vol de retour, ou une confirmation médicale de votre infection par la Covid dans les six derniers mois (et plus de 14 jours avant le départ). Attendez-vous aussi à des tests aléatoires dans les aéroports canadiens.

Normalement, la réception de votre hôtel vous dirigera vers un médecin ou une clinique.

Prévoyez environ 150 $ par personne, payable par carte de crédit. Normalement, vous obtenez le résultat le même jour par courriel.

Certains hôtels ont même des adresses dédiées ou vous impriment le résultat.

Conseils

◆ Si un transporteur ou un grossiste annule votre vol ou votre voyage (à cause de la météo ou s’ils ne desservent plus votre destination), vous êtes normalement remboursé. Un départ repoussé de quelques heures ne constitue pas une annulation.

◆ Certains pays sont à éviter, comme Cuba (parce que les touristes infectés y sont maltraités) ou la Jamaïque et la France (vous devez obtenir un test PCR négatif avant de partir).

◆ Dans plusieurs cas, les assureurs ne remboursent pas si vous refusez le crédit offert par le transporteur aérien.