Laurence St-Germain confirme sa place sur l’équipe olympique

Repoussée en 25e place après la première manche, Laurence St-Germain est sortie du portillon de départ le couteau entre les dents lors de la seconde descente pour signer son meilleur résultat de l’année, mardi, à la Coupe du monde de Schladming en Autriche, et ainsi confirmer sa place sur l’équipe olympique en prévision des Jeux de Pékin.

St-Germain a terminé au deuxième rang de la deuxième manche et a conclu sa journée avec une huitième position à 1 s 51 de l’Américaine Mikaela Shiffrin, qui a signé un chrono de 1 min 32 s 66 pour monter sur la première marche du podium.

« Je n’avais rien à perdre, a-t-elle résumé. J’aimais mieux sortir du parcours que d’être exclue du top 20 pour une deuxième course consécutive. J’ai attaqué et donné le tout pour le tout. Quand j’ai regardé mon chrono, j’étais vraiment contente. »

Avec sa huitième position, St-Germain répond maintenant aux critères A d’Alpine Canada. La période de sélection se terminait avec l’épreuve de Schaldming, qui accueillait les femmes pour la première fois.

« Ça enlève le stress d’attendre jusqu’à l’annonce officielle du 20 janvier, a-t-elle souligné. Avec un deuxième top 10 cette saison, j’ai démontré que j’ai ma place. Je n’ai pas pensé à la sélection olympique avant la course d’aujourd’hui [mardi], mais j’y ai pensé avant la précédente, dimanche. Je ne voulais pas faire une deuxième descente conservatrice afin d’améliorer mes chances de sélection. »

« Au-delà des Jeux, je voulais obtenir un bon résultat, de poursuivre St-Germain. Ça ne me tentait pas de terminer entre le 20e et le 30e rang. Dimanche, j’avais terminé en 22e place et pas terminé la course précédente. Parce que le tracé n’était pas long, je savais que je pouvais revenir de plusieurs positions si je connaissais une bonne deuxième manche. »

Frustrée

Que s’est-il passé entre les deux manches ?

« J’étais frustrée et tannée de terminer aussi loin, a-t-elle indiqué. Lors de la première manche, j’étais neutre au lieu d’être agressive. Je performe bien sous pression alors que je me sens parfois trop comme s’il s’agissait d’une descente d’entraînement. »

Capable du meilleur et du pire depuis le début de la saison, St-Germain souhaite gagner en constance en prévision des Jeux.

« Ma performance lors de la deuxième manche me met en confiance, mais je dois me concentrer sur ma constance après avoir terminé en 25e place. Je manque de constance à l’entraînement et ça paraît dans les courses. Mes coéquipières font très bien et ça permet de me comparer. Je suis contente qu’elles obtiennent de bons résultats, mais ça ajoute un stress. »

Objectif podium à Pékin

Malgré des résultats en dents de scie depuis le début de la saison et ce qu’elle a qualifié de creux de vague au cours des dernières semaines, St-Germain garde les yeux sur ses objectifs initiaux.

« J’avais de grandes ambitions et c’est toujours le cas, assure-t-elle. Ce n’était pas impossible que je termine sur le podium. Je vise toujours de remporter une médaille à Pékin, mais je veux connaître un entraînement constant et arriver en confiance. »