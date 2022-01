Le sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine reporté

Initialement prévu pour les 31 janvier et le 1er février, le sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine a été annulé, en raison de la flambée des cas de COVID-19.

L’annonce a été faite lundi par le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez.

«Le sommet est reporté et aura lieu dès que les mesures de santé publique permettront la tenue de rencontres en personne en toute sécurité», a indiqué le ministre Rodriguez par voie de communiqué.

«En raison des derniers développements liés à la pandémie de COVID-19, nous avons réorienté nos efforts vers les défis pressants auxquels font face les artistes et les travailleurs culturels canadiens», a mentionné le ministre libéral.

M. Rodriguez précise qu’Ottawa continuera à aider les artistes et les travailleurs culturels canadiens durement frappés par la pandémie de COVID-19.

«Nous les avons soutenus dès le début de la crise et nous continuerons à le faire tant que cela sera nécessaire», a-t-il rappelé.

Même si le sommet est reporté, le ministre fédéral veut prioriser le dialogue avec les artistes et travailleurs culturels.

«Au cours des prochaines semaines, je m'entretiendrai avec des artistes, des techniciens et des responsables de la production, des créateurs, des producteurs et des diffuseurs pour en apprendre plus sur leurs défis et déterminer comment le gouvernement du Canada peut continuer à les aider», a ajouté M. Rodriguez.