Les artistes utilisent des chiens pour détecter la COVID en tournée

De nombreux artistes actuellement sur les routes ont commencé à utiliser des chiens qui ont été spécifiquement entraînés pour détecter la COVID-19.

• À lire aussi: Massachusetts: des chiens pour détecter la COVID-19 dans des écoles

Comme l'a annoncé le magazine «Rolling Stone», des musiciens tels que Eric Church, Tool, Metallica et The Black Keys, ont engagé des chiens spéciaux qui peuvent détecter des traces du virus parmi l'équipe de tournée, y compris les membres du personnel et leur entourage. S'ils détectent le virus après avoir reniflé les pieds et les mains des gens, ils s'asseyent pour l'indiquer.

Ces chiens sont entraînés par Bio-Detection K9, une entreprise située dans l'État américain de l'Ohio. Ils ont été utilisés par Metallica durant les concerts qui célébraient les 40 ans du groupe.

«Les gens disent "Qu'est-ce que fait ce chien?" Ça les surprend et ils sont pessimistes, mais si vous comprenez les instincts d'un chien, ça parait très logique. Les chiens se sniffent les uns les autres pour voir s'ils ont le virus. Nous les entraînons à détecter quelque chose qui les intéresse déjà», a déclaré Jerry Johnson, président de l’entreprise, au magazine Rolling Stone.

À VOIR AUSSI