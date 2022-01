Montréal-Nord: la communauté en deuil avec le décès de Don Harley Fils-Aimé

Intervenant respecté à Montréal-Nord, le décès de Don Harley Fils-Aimé frappe la communauté qui est en deuil. L’arrondissement où il a œuvré devrait lui rendre hommage au cours des prochaines semaines.

Rappeur sous le nom de Don Karnage, il a sorti deux albums en 1999 et 2002, avant de devenir connu en tant qu’intervenant communautaire. Il a notamment été directeur de l’organisme Culture X, où il aidait les jeunes à se sortir de la rue grâce à la musique. Il a également enseigné les langues, en plus d’avoir travaillé sur de nombreuses causes sociales.

«On vient de perdre un grand cette année, c’était un pilier de notre communauté, qui était très engagé, très rassembleur et très généreux», a confié la mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, la voix empreinte de tristesse.

Elle-même l’a connu vers 2004, à l’époque où elle était directrice de l’organisme L’Escale. M. Fils-Aimé y donnait alors des ateliers d’écriture hip-hop pour les jeunes.

«Tout ce qu’il a pu donner aux jeunes et à notre communauté... C’est énorme», a ajouté Mme Black.

Elle révèle que l’arrondissement devrait souligner sa mort lors de son prochain conseil, en février prochain. Elle discutera également avec la famille du défunt afin que son œuvre puisse faire l’objet d’un plus grand hommage. «Un travail comme il a pu faire doit être souligné d’une quelconque façon», a-t-elle ajouté, précisant toutefois qu'il était encore trop tôt pour déterminer la forme que cela prendra.