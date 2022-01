Notre fille unique s’est séparée de son chum, il y a six mois. Ou, pour être plus exact, c’est son chum qui l’a laissée pour une autre. Il faut dire qu’elle a un caractère difficile, et que ce garçon, qui était très proche de nous avant la séparation, nous avait déjà mentionné qu’il commençait à en avoir assez de ses sautes d’humeur constantes.

On l’a bien sûr ramassée à la petite cuillère ces derniers mois, d’autant plus que la fille pour laquelle il l’a quittée, est une de ses amies. Devenue sa principale confidente, je l’écoute me narrer sans fin sa triste aventure sans oser lui faire comprendre pour ne pas la blesser, qu’elle est en grande partie responsable de ce qui lui arrive. Mais mon mari pense que j’ai tort et que je devrais lui faire réaliser sa part de responsabilité. Qui a raison de nous deux ?

Une mère

Si vous ne le faites pas, qui va le faire ? Faites-vous épauler par votre mari dans cette tâche. Surtout qu’il a plus conscience que vous de la nécessité d’aider sa fille pour qu’elle s’ouvre enfin les yeux.