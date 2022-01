«SuperDraft» 2022 : le Charlotte FC mise sur un milieu de terrain

Avec le premier choix du «SuperDraft» 2022 de la Major League Soccer (MLS), le Charlotte FC a jeté son dévolu sur le milieu de terrain Ben Bender, mardi après-midi.

• À lire aussi: MLS: Clément Diop signe un contrat

• À lire aussi: Toronto confirme l’arrivée de Lorenzo Insigne

Bender évoluait jusqu’à tout récemment pour l’Université du Maryland. Le natif de Baltimore est reconnu pour ses habilités offensives. Comme il est considéré comme un joueur de la génération Adidas, le salaire du premier choix de l’encan de 2022 ne comptera pas sur la masse salariale de sa nouvelle équipe.

L’organisation de la Caroline du Nord a été fondée en 2019 et amorcera son parcours dans le circuit Garber lors de la prochaine campagne. Il s’agit de la 28e concession de la MLS.

Le FC Cincinnati, en vertu de leur dernière place au classement général de la MLS en 2021, parlait en deuxième. L’équipe a repêché le gardien de l’Université de l’Indiana Roman Celentano.

Le FC Dallas a ensuite fait d’Isaiah Parker, un attaquant provenant de l’Université de St. Louis, le troisième choix au total. Le club texan avait obtenu ce choix dans une transaction réalisée lundi avec le Toronto FC. La formation de la Ville Reine a fait ce sacrifice pour se départir du contrat de Dom Dwyer.

L’attaquant Thor Ulfarsson (Duke) et le défenseur Kipp Keller (St. Louis) ont été les quatrième et cinquième joueurs repêchés. Ils ont respectivement été choisis par le Dynamo de Houston et l’Austin FC.

Du côté du CF Montréal, le club québécois possède les 11e tours de parole de la première et de la troisième ronde. Il avait échangé sa sélection de deuxième tour en compagnie de l’attaquant Maximiliano Urruti au Dynamo de Houston en janvier 2021, et ce, en retour du défenseur Kiki Struna.

Le «SuperDraft» est la principale séance de repêchage de la MLS. La quasi-totalité des athlètes admissibles pour cet encan provient du circuit universitaire américain.