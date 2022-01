Une autre saison des sucres atypique en 2022?

Un gestionnaire de cabane à sucre de Lanaudière a dû faire des choix déchirants l'an dernier à cause de la pandémie, et force est de constater à l’approche de la saison 2022 qu’il n’est pas le seul dans son secteur d’activité à vivre dans l’incertitude.

Food truck, livraisons à domicile, cabane à sucre virtuelle, Frédéric Paiement, copropriétaire de L’aKabane, à Saint-Esprit, a tenté tant bien que mal de maintenir ses opérations malgré les restrictions gouvernementales et les fermetures de salles à manger survenues depuis le 15 mars 2020.

«Je voulais avoir une terre, je l’ai eue. Je voulais travailler dans le bois. J’avais réussi ce que je voulais faire dans la vie», nous a expliqué l’homme de 50 ans, qui a finalement dû se résigner à vendre sa terre et son bâtiment l’été dernier.

Photo Facebook

«Je n’avais pas le choix d’aller travailler dans la construction et la rénovation aussi. Mon commerce ne me permettait plus de sortir un salaire, c’était impossible, a ajouté M. Paiement. Je ne peux pas rester-là sur le bord d’un arbre à attendre que la vie m’amène quelque chose.»

L’entrepreneur a pu écouler ses produits qu’il avait congelés en 2020, grâce au concept des boîtes repas livrées à domicile. «Mais ce n’était pas assez pour être rentable», a-t-il déploré lors de l’entrevue qu’il nous a accordée.

L’année d’après, l’initiative Ma cabane à la maison regroupant près de 70 érablières québécoises, avec un peaufinage du concept des boîtes repas a sauvé sa saison des sucres, de même que celle des autres établissements participants.

Avec Ma cabane à la maison, les gens réservaient des boîtes gourmandes et allaient les chercher dans un des 196 points de cueillette à travers la province.

«On a été capables de faire une saison des sucres en virtuel avec une rentabilité sensiblement égale d’une saison des sucres complète en présentiel», a dit M. Paiement.

«Mais le restant, ce n’est pas sauvé», a-t-il tenu à préciser, alors que les mariages et événements corporatifs représentaient environ 65 % de son chiffre d’affaires.

En 2021, par exemple, il ne pouvait pas recevoir plus de 25 personnes en même temps, alors que sa cabane avait une capacité de 690 invités. Le manque à gagner était bien réel.

«Tous ces événements sont ‘’tombés’’ et je n’ai pas besoin de vous annoncer qu’il n’y a pas eu de partys de Noël», a-t-il lancé.

Saison 2022

La situation de Frédéric Paiement, maintenant locataire de la cabane à sucre dont il était autrefois propriétaire, toujours aux prises avec une grande incertitude alors que le variant Omicron fait des ravages, illustre bien l’état d’esprit qui règne dans le milieu.

Sylvain Arsenault, cofondateur du mouvement Ma cabane à la maison, s’attend au pire pour la saison des sucres qui s’en vient, considérant que les salles à manger ont reçu l’ordre de fermer le 30 décembre et qu’on ne sait pas quand elles pourront rouvrir.

Les boîtes repas pourraient donc encore une fois venir à la rescousse d’une activité bien ancrée dans la tradition québécoise.

«Dans un contexte où rien n’est garanti, on commence à s’organiser, nous a expliqué M. Arsenault. On n’est pas encore prêts à faire des annonces, mais c’est sûr qu’on ne peut pas rester les bras croisés.»

À voir aussi