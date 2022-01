DEMAY BELTJENS, Élisabeth



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 26 décembre 2021, est décédée Mme Élisabeth Beltjens, épouse du Dr François Demay Degoustine et demeurant à Sorel-Tracy.Elle laisse dans le deuil, outre son époux François, ses enfants: Olivier (Michèle Rodrigue) et Marie-Odile (Pierre Moisan); ses petits-enfants: Ellia, Louis-Mathis et Marc-Aurèle; les familles Beltjens et Demay Degoustine en France ainsi que d'autres parents et amis.La famille de Mme Demay sera présente le dimanche 16 janvier 2022 au salon80, RUE CHARLOTTESOREL-TRACY, QC J3P 1G4Tél. 450.742.8822salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.caSuite à l'annonce des nouvelles mesures sanitaires en vigueur, le temps d'accueil au salon et la cérémonie d'adieu se tiendront dans l'intimité de la famille. Un maximum de 25 personnes pourra assister à l'évènement.Pour les autres gens qui ne pourront être présents, nous vous invitons à suivre la cérémonie en direct sur internet, le jour même à 15h, au: