DESMARAIS, Louise

(née Cousineau)



Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès de Dame Louise Cousineau, le 8 janvier 2022, épouse de Me Guy Desmarais, notaire retraité.Elle laisse dans la tristesse, outre son époux, ses enfants Frédéric et Natalie et sa petite-fille Mélodie.Elle a combattu courageusement la maladie d'Alzheimer durant de longues années.