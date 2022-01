GAGNON, Jeannine (née Jetté)



À son domicile, le 7 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeannine Jetté, épouse de M. Joseph Gagnon, demeurant à St-Liguori.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Annette Dufort), Michel (Huguette Neveu), Hélène (Albert Tellier), Martin (Maryse Sicard), ses petits-enfants: Isabelle, Geneviève, Jacinthe, Simon, Guylaine, Josée et Philippe, ses arrière-petits-enfants: Frédérique, Edouard, Mathis, Caleb, Marine, Liam, sa soeur Thérèse, sa belle-soeur Gabrielle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mme Jeannine Jetté sera exposée le vendredi 14 janvier 2022 de 19h à 21h ainsi que le samedi 15 janvier 2022 à compter de 9h, à la51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES J0K 2R0Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 15 janvier 2022 à 10h30 en la chapelle de la résidence funéraire. L'inhumation aura lieu ce même jour au cimetière de St-Liguori.La famille tient à remercier les professionnels de la santé pour les bons soins prodigués à Mme Jeannine Jetté Gagnon.Afin de respecter les consignes gouvernementales, seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront y assister. (Un maximum de 25 personnes pourra participer.)Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé Publique en regard à la distanciation physique, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com