DÉOM, Émile



C'est avec tristesse que nous vous informons que le 28 décembre 2021, paisiblement à domicile, est décédé Émile Déom à l'âge de 88 ans.Il était le fils de Marie-Jeanne Bigaouette et d'Armand Déom. Né à Montréal d'une famille de 10 enfants: 2 soeurs (Madeleine et Françoise) et 7 frères (Jean-Paul, feu Jacques, Jean-Pierre, feu Richard , René, Robert et Bernard).Il laisse dans le deuil sa compagne Thérèse Kavanagh, ses deux fils Yanick (Julie) et Pascal (Catherine) et ses petits-enfants Florence, Émile, Henri et Laurier. Il manquera aussi profondément aux membres de sa famille : frères, soeurs et belles-soeurs, neveux et nièces et leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.Une cérémonie hommage à la vie d'Émile aura lieu à une date ultérieure.