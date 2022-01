DESLONGCHAMPS, André



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Deslongchamps, époux de Mme Marie-Paule Savaria.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Robert Renaud), Chantal (Pierre Cauchy) et Pierre (Martine Larivée), ses petits-enfants Nicolas, Julien et Chloé, sa soeur Madeleine, son frère Robert (Marcelle Grignon), ses belles-soeurs Murielle Savaria et Gisèle Couture, son beau-frère Gérald Gendron, ainsi que ses nièces et neveux, autres parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. L'information sera communiquée via notre page Facebook.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur530, 4e RUEST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 3M6(450)346-6020