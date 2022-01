PELLETIER, Alice

(née St-Laurent)



À Saint-Lambert, le 5 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Alice St-Laurent, épouse de feu René Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses quatre fils, Claude (Lise), Raynald, Gilbert (Noëlla) et Jean-Luc, ses six petits-enfants et ses cinq arrière-petits-enfants, ses soeurs et ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux nouvelles mesures sanitaires, la famille se recueillera en toute intimité.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Écluses à St-Lambert, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié en la mémoire d'Alice St-Laurent.