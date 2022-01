DAVID, Gilles



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Gilles David, fils de Mariette Beauchamp et de Louis René David, le 27 décembre 2021.Outre son épouse des 20 dernières années, Jacqueline Martyn Hétu, il laisse dans le deuil son frère Jean-Louis, les enfants de son épouse et leur famille, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Étant donné la situation actuelle, une cérémonie aura lieu plus tard au cours de l'année.Nous tenons à remercier la Société Alzheimer de Laval (Anne), le Baluchon Alzheimer ainsi que l'ALPA (Association Lavalloise des Personnes Aidantes) pour le support et le répit qu'ils lui ont offerts au cours des dernières années. Plutôt que des fleurs, nous vous invitons à faire un don à l'un de ces organismes.