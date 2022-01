D'AMOURS, Régis



À Montréal, le 10 janvier 2022, est décédé à l'âge de 87 ans, M. Régis D'Amours, veuf de Rolande Guy et de Lise Gagnon. Il est également aller rejoindre son fils Marco D'Amours.Il laisse dans le deuil ses fils Dany (Christine Konieczka) et Michel (Sylvie Lavoie), ses petits-enfants Mimi (Nicholas Coyle), Rachel, Tristan, Frédérick, Antonin, Alexis, Chloé, William et Amélie, les enfants de sa conjointe Lise, Jacqueline, Stéphane, Lucie et Sylvie, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1le vendredi 14 janvier de 11h à 15h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe.En vertu des règles sanitaires actuelles, seulement 25 personnes pourront être présentes, sous invitation seulement.