PISTAGNESI née ST-LAURENT

Rollande



À Laval, le 1er janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Rollande St-Laurent, épouse de feu Monsieur Renato Pistagnesi.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Manon Dupuis), Pierre (Sylvie Rivest), Lisa (Steve Bérubé) et Louis, ses petits-enfants, son arrière-petite-fille, sa soeur Lucette (Lucille), son frère André (Claire Comtois) et sa belle-soeur Marie Chatillon, ses nièces, neveux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai 2022 de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé (Laval) pour leur soutien et les bons soins prodigués à notre mère.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital serait apprécié.