DELVOYE, Jean



À Laval, le 9 janvier 2022, à l'âge de 80 ans est décédé M. Jean Delvoye, époux de Mme Denise Thibault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois filles : Nathalie (Steven), Claudine et Isabelle (Éric), ses petits-enfants : Frédéric, Valérie, Francis, Vincent, Katrina et Amélie, ses deux soeurs : Denise et Monique (Fouad), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Jean faisait partie de la promotion 1964 du HEC pour ensuite devenir directeur de Revenu Québec.Il fut confié au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation Parkinson.Prière de respecter les mesures prescrites par la Santé Publique. Un maximum de 25 personnes pourront participer à l'événement.