MALENFANT, Denise



Au CHSLD Côte Boisée, le 29 décembre 2021, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Denise Malenfant. Elle est la fille de feu monsieur Alphonse Malenfant et de feu madame Élise Denis. Elle est l'épouse de feu monsieur Léonard Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ghislain (Rose-Marie), Daniel (Suzanne), Valier, Langis (Nancy), feu Yolain, Yolaine (René), Renelle, Denis, feu Johanne, Martin (Marilyne) et Blondin (Valérie), ses 18 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle rejoint ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs.La cérémonie aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côte Boisée pour les bons soins prodigués.www.salonsfunerairesguay.com