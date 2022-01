TREMBLAY, née LABELLE

Claudette



À Montréal, le 26 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Claudette Labelle, épouse de feu Yvan Tremblay.Elle laisse dans le deuil son frère Claude (Micheline), sa nièce Manon (Jacques), son neveu Éric (Véronique), ses deux petites-nièces Priscilla et Emma, son arrière-petite-nièce Liana ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées en privé dans la plus stricte intimité. Ses cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal ou à Diabète Québec.