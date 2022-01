CARRIÈRE, Huguette

née DeRepentigny



**Changement des funérailles**À Huntingdon, le 30 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée Huguette Carrière née DeRepentigny, épouse de Yves Carrière, fille de feu Albert DeRepentigny et feu Fabiola Lemieux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Charles (Valérie Renaud), Jean-René (Kim Lanteigne) et Geneviève, ses petits-enfants Paul-Antoine, Laurent, Rose, Hugo et Abigail, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement avec la COVID-19, du variant Omicron et des directives émises par la Santé Publique, limitant à un maximum de 25 personnes pour les visites au salon et les funérailles à l'église, sans alternance ni substitution,Merci pour votre compréhension et votre soutien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons Aux Dames Auxiliaires du Centre hospitalier du Comté de Huntingdon ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'avc.450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.com