LAPORTE, Robert



À l'Unité Myosotis, le 6 janvier 2022 est décédé à l'âge de 79 ans et 1 mois, M. Robert Laporte, époux de Mme Monique Mailhot et demeurant à Saint-Ours. Il était le fils de feu Paulette Monette et de feu Georges Laporte.Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil sa soeur Lise (feu Lucien Gendron), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mailhot, sa filleule Monique Slack, son filleul André Mailhot, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie sera tenue ultérieurement.Que tous ceux et celles qui l'ont connu et aimé partagent une pensée bien spéciale pour lui en ce jour.La famille tient à remercier l'équipe de l'Unité Myosotis de Sorel-Tracy pour leur dévouement et la qualité de leurs soins.Direction funéraire912 CHEMIN ST-ROCHSOREL-TRACY, QC J3R 3K5Tél. 450.743.3607salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.ca