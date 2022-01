Biden s’invite dans les tractations au Sénat sur sa grande réforme électorale

Joe Biden participera jeudi au Sénat à une réunion des démocrates pour tenter de faire passer en force sa grande réforme électorale censée protéger l’accès au vote des Afro-Américains, mais à laquelle les républicains s’opposent farouchement.

Après un plaidoyer sur les terres de Martin Luther King en début de semaine, «le président devrait participer au déjeuner des démocrates au Sénat demain pour discuter de la stratégie pour faire passer ses lois sur le vote et d’un potentiel changement des règles du Sénat», a indiqué mercredi à l’AFP une source dans l’entourage de l’état-major démocrate.

La Maison Blanche a confirmé cette information, assurant que Joe Biden multipliait en parallèle les coups de fil pour convaincre les sénateurs réfractaires à soutenir son projet.

Jour férié, encas

Déjà adoptées à la Chambre des représentants, deux lois censées protéger l’accès au vote des minorités sont pour l’instant «mort-nées» au Sénat, où la majorité démocrate est bien trop étroite pour qu’elles y soient adoptées en l’état. À moins d’une réforme explosive des règles de la chambre haute, ce que Joe Biden brandit comme menace.

Deux démocrates modérés, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, dont le vote est nécessaire pour déclencher cette option, y sont pour l’instant opposés. Ce sont ces sénateurs que Biden tentera de convaincre lors du déjeuner de jeudi.

Baptisée «Freedom to Vote Act», la première des deux réformes démocrates cherche à faciliter la façon dont on vote aux États-Unis en rendant le jour de l’élection férié et en élargissant le vote par correspondance.

Elle annule en même temps une série de restrictions adoptées dans plusieurs Etats conservateurs depuis la présidentielle de 2020, comme l’interdiction en Géorgie de distribuer des boissons ou des encas dans la file d’attente pour voter.

Les ONG assurent que ces mesures adoptées par des républicains visent et discriminent particulièrement les Afro-Américains, qui ont très largement voté pour Joe Biden à la dernière élection.

La deuxième loi des démocrates interdit l’adoption de toute règle ayant pour conséquence de limiter l’accès au vote d’un groupe minoritaire, même si la discrimination n’est pas intentionnelle.

«Démagogie»

Dans un discours virulent, truffé de références historiques, le président Joe Biden a appelé mardi le Sénat à adopter ces deux lois sans tarder.

«L’Histoire n’a jamais été indulgente envers ceux qui se sont mis du côté de la restriction de l’accès au vote», a-t-il averti.

Mais l’opposition républicaine est vent debout contre ces projets, qui reviendraient selon eux à confier aux démocrates «le contrôle des élections».

Dans une allocution tout aussi violente que celle du président, le leader des conservateurs au Sénat, Mitch McConnell, a accusé Joe Biden d’être un «démagogue».

«La diatribe du président hier (en Géorgie) était erronée, incohérente, et indigne de sa fonction», a-t-il fustigé depuis l’hémicycle mercredi, faisant une nouvelle fois part de son opposition à ces réformes.

Espérant pouvoir peser sur le débat, une quinzaine d’élus afro-américains ont au contraire exhorté avec beaucoup d’émotion le Sénat à adopter la réforme électorale «de toute urgence» pour protéger les droits des minorités, lors d’une conférence de presse.

«C’est la chose la plus sacrée, à laquelle je peux penser», a martelé mercredi l’élue noire Joyce Beatty, présidente de ce groupe parlementaire. «La plus fondamentale.»