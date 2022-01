LAMOTHE, Rita (née Malette)



À Montréal, le lundi 10 janvier 2022 est décédée, à l'âge de 86 ans, Rita Malette, épouse de Maurice Lamothe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Julie Gagnière) et Isabelle (Richard Ayotte), son petit-fils Charles ainsi que de nombreux parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.La famille tient à remercier le Dr Bruno Pelletier et le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Santa Cabrini pour leur grand dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec ou à la Fondation de l'hôpital Santa Cabrini.