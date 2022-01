JONES, Jacques



De Blainville, le 5 janvier 2022, à l'âge de 88 ans est décédé M. Jacques Jones, époux de feu Mme Laurence Fréchette.Fils de feu Armand Jones et de feu Aline Labelle, il laisse dans le deuil son frère Pierre-Paul (Lise Daltério), sa belle-soeur Renée Montreuil (Réginald Fréchette), ses neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout se déroulera à une date ultérieure.Pour toutes informations à venir, les personnes intéressées peuvent laisser un mot à l'adresse courriel suivante :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des CHSLD Drapeau-Deschambault/Maisonneuve.Il fut confié au complexe funéraire :