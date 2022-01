Ça va beaucoup mieux pour Kirill Kaprizov

Les partisans du Wild du Minnesota peuvent respirer à nouveau, puisque selon toute vraisemblance, l’attaquant vedette Kirill Kaprizov sera de retour dans la formation pour le match de vendredi.

• À lire aussi: Rem Pitlick rejoint son frère dans l'organisation du Canadien

• À lire aussi: La saga Evander Kane se poursuit de plus belle

C’est ce qu’a affirmé l’instructeur-chef Dean Evason, qui fera jouer le Russe «à moins d’un imprévu». Après l’entraînement de mercredi, il a estimé en «avoir vu suffisamment» de son meilleur pointeur.

«Il a bien paru. Il était peut-être essoufflé par moments», a-t-il affirmé.

Le Wild tiendra une séance optionnelle jeudi, ce qui permettra à Kaprizov de retrouver ses sensations après avoir été blessé au haut du corps la semaine dernière. Le hockeyeur de 24 ans avait reçu une mise en échec douteuse de la part de Trent Frederic, des Bruins de Boston, et avait dû rater la troisième période de cette rencontre disputée jeudi dernier.

Questionné à savoir s’il était surpris que Kaprizov puisse revenir au jeu aussi rapidement, Evason a répondu par la négative. «Il est fait solide. Il est en grande forme. Les gars le sont tous. Les athlètes sont en si bonne forme, maintenant, qu’ils peuvent se remettre rapidement de ce genre de blessures.»

Malgré l’absence du joueur de 24 ans, le Wild a vaincu les Capitals de Washington samedi.

Le site sportif The Athletic rapporte également que Kaprizov aurait obtenu un résultat faux positif à un test de dépistage de la COVID-19 et que ceci ne devrait pas l’empêcher d’affronter les Ducks d’Anaheim vendredi. Evason pourrait d’ailleurs compter sur les retours au jeu de Jordan Greenway, Brandon Duhaime et Alex Goligoski, qui devraient tous avoir quitté le protocole relatif au coronavirus de la Ligue nationale de hockey.

Finalement, le joueur de centre Joel Eriksson Ek a recommencé à s’entraîner mardi, près d’un mois après avoir subi une blessure au haut du corps.

Heureux signataire d’un onéreux contrat de cinq ans, à un salaire annuel de 9 millions $, Kaprizov a poursuivi sur sa lancée de sa première saison en amassant 40 points en 32 rencontres en 2021-2022.

À VOIR AUSSI :