Canadiens-Bruins: trois paris à essayer

Le Canadien de Montréal jouera un premier match depuis le 1er janvier quand il visitera les Bruins de Boston au TD Garden, mercredi soir. Cette longue inactivité pourrait laisser place à une lourde défaite sur la glace, mais à de beaux gains pour les parieurs.

Voici trois paris à essayer sur Mise-o-jeu :

Est-ce qu’au moins un but sera marqué durant les 10 premières minutes? – Oui (1,50)

Les hommes de Dominique Ducharme pourraient très bien avoir les jambes rouillées, après une interruption de matchs de plus de 10 jours, dont une semaine de pause forcée en raison d’une importante éclosion de cas de COVID-19. Malgré cette absence, l’organisation de la Belle Province devra se débrouiller sans quelques-uns de ses meilleurs effectifs. Les Bruins pourraient profiter d’un début de match hasardeux du Canadien pour faire secouer les cordages rapidement.

De plus, la formation du Massachusetts est une habituée des buts rapides par les temps qui courent, elle qui a inscrit un but dans les 10 premières minutes d’un match dans trois de ses quatre derniers duels.

Qui accumulera le plus de points entre Cole Caufield et Taylor Hall? – Taylor Hall (2,50)

L’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, a eu la main heureuse au retour de la pause du temps des Fêtes en réunissant Taylor Hall et David Pastrnak au sein du deuxième trio, en compagnie d’Erik Haula. Le premier choix du repêchage de 2010 a retrouvé ses airs de la saison 2017-2018, quand il a récolté 93 points en 76 matchs avec les Devils du New Jersey pour mettre la main sur le trophée Hart, remis annuellement au joueur le plus utile de la ligue. Depuis le début de l’année 2022, Hall a noirci la feuille de pointage huit fois en six duels.

Pour sa part, Caufield, à l’instar du reste des patineurs du Canadien, connaît une saison difficile avec une maigre récolte de sept points en 26 matchs. Pire encore, le choix de premier tour (15e au total) de l’équipe en 2019 ne compte qu’un point à ses huit dernières rencontres.

Gagnant du match avec écart – Boston -1,5 (1,65)

Comme mentionné plus haut, les Bruins feront face à une formation du Canadien réduite, sans oublier qu’elle n’a pas vu d’action depuis plus d’une dizaine de jours. Les Bruins connaissent aussi l’un des meilleurs passages de leur saison, avec cinq victoires à leurs six derniers matchs, dont quatre par deux buts ou plus.